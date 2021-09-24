Российские политики уже заявили о дискриминации.

Делегация Российской Федерации на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы объявила протест из-за непризнания вакцины "Спутник V". Российские дипломаты могут выступать дистанционно.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского сенатора Владимира Круглого, делегатам из РФ ограничили возможность передвигаться по Страсбургу. Дело в том, что в Европе не признана российская вакцина от коронавируса. Дипломатам разрешили передвигаться между отелем и зданием Совета Европы.

В свою очередь спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уже заявил о дискриминации России в ПАСЕ.

Читайте такжеВ ПАСЕ отклонили всех российских кандидатов в судьи ЕСПЧ"Дискриминация в отношении наших парламентариев неприемлема. В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ", - говорится в сообщении.

При этом он заявил, что таким решение в ЕС лоббируют вакцины крупных фармкомпаний.

Как ранее сообщал УНИАН, Генеральная ассамблея ООН начала работу с COVID -скандала. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио посоветовал политикам-антивакцинаторам не приезжать.

Изначально в зал заседания Генассамблеи хотели пускать со справками о прививках от коронавируса, но против высказалась Россия, заявив, что это якобы противоречит дипломатическому соглашению от 1947 года. Чтобы замять скандал, решили не требовать справки, но делегаты должны устно подтвердить, что вакцинированы.

Автор: Анастасия Горбачева