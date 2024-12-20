Заводить по несколько жен можно только мусульманам и то - не официально.

В России разрешили многоженство. Но только для мусульман и только неофициально. Соответствующее решение принял Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России, сообщил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в разговоре с "РИА Новости".

По его словам, российским мусульманам заключать до четырех "религиозных браков".

"Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей", — пояснил Аляутдинов.

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При этом от многоженца требуется "справедливое и равноправное" отношение ко всем женам, в том числе в материального обеспечения и предоставления отдельного жилья каждой из них. При этом женщины должны дать согласие на полигамный брак. Если мужчина не может обеспечить выполнение этих условий, ему запрещается заводить дополнительных жен.

Следует отметить, что Семейный кодекс РФ прямо запрещает полигамные браки, хотя наказания за нарушение этой нормы не предусмотрено. В связи с этим в Совете улемов признали, что права женщин, состоящих только в религиозном, но не в официальном браке законом не будут защищены.

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Как писал УНИАН, российские военные, рядовые участники войны против Украины, не скрывают уверенности, что после захвата украинских территорий Россия пойдет захватывать земли и других стран. В этом они прямо признаются в неофициальной обстановке.

Также мы рассказывали, что российский диктатор признался, что россияне развязывают войны, когда им становится скучно. Войну Путин назвал "движухой".

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