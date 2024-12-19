Россияне не скрывают, что их цель - завоевание как можно больших территорий.

Офицеры российской армии убеждены, что после захвата Украины Россия пойдет завоевывать другие страны Европы. Об этом рассказал правозащитник Максим Буткевич, который более двух лет провел в российском плену, пишет NV.

"Нам говорили военные, российские офицеры, еще после того, как взяли в плен, что Украина - это лишь этап. И когда, мол, этот этап будет завершен, у России будет самая боеспособная заарканенная в боях армия в Европе, а, наверное, и в Евразии. И они будут настолько готовы идти дальше, что никто не сможет им противостоять", - заявил он.

По словам Буткевича, Россия построила на оккупированных территориях систему, где царит принцип "правда в силе", а на "сила в правде". По его мнению, такую реальность, когда никакие соглашения не стоят ничего, если они становятся невыгодны одной из сторон, Россия хочет создать не только в Украине, но и в международных отношениях.

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"Я боюсь, что это не только российско-украинская ситуация, а это международная ситуация, до сих пор не совсем понятная многим нашим международным партнерам. И это печально - мне бы очень не хотелось видеть, что они однажды утром проснутся и вдруг обнаружат, что им пытаются этот мир принести", - сказал Буткевич.

Российская агрессия в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин признался, что россияне любят разжигать конфликты, когда им скучно. По его словам, России нужна "движуха".

Кроме того, в очередной раз нахваливая ракету "Орешник", Путин предложил западным военным провести "высокотехнологичную дуэль XXI века", чтобы доказать преимущества ракеты.

"Шансов у Запада никаких нет, чтобы сбить эти ракеты... Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет", - отметил Путин.

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