Губернатор Кузбасса отметил, что это был тренировочный полет.

В Кемеровской области России разбился двухмоторный самолет 1960-х годов L-410, на борту которого находились 19 человек.

Об этом пишет Русская служба BBC.

L-410 совершил жесткую посадку возле села Журавлево и столкнулся с лесным массивом.

Есть погибшие и раненые, однако точное количество жертв в результате падения СМИ не знают. Сообщается от 4 до 7 предположительно погибших и 8 раненых. В прокуратуре подтвердили гибель четырех человек.

Читайте такжеПентагон уменьшает вооружение на Ближнем Востоке для противодействия Китаю и России17 человек на борту были парашютистами, двое пилотов, последние погибли, уточняет BBC.

Журналисты узнали об отказе одного из двигателей самолета после вылета, о чем пилот докладывал диспетчерам.

Аэродром Танай находится на границе с Новосибирской областью и одноименным горнолыжным комплексом. Специализируется на парашютных прыжках для начинающих. В парке аэродрома был один L-410, а также самолеты Ан-28.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в сети отметил, что это был тренировочный полет.

На место происшествия вылетел вертолет для эвакуации пострадавших. Федерация парашютного спорта России выясняет обстоятельства падения L-410.

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Автор: Яна Ставская