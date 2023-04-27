Токаев заявил без упоминания о россиянах, что "все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, симпатизирующий политике Путина, заявил, что будет жестко пресекать попытки сепаратизма в стране, пославшись на "чужие информационные войны". Заявление Токаева было сделано как раз в тот момент, когда пара российских пропагандистов назвала север Казахстана "историческими русскими землями".

"Ситуация в Украине четко отзеркаливается на Казахстан. Там тоже огромные области, заселенные русскоязычными", - сказал пропагандист "Комсомольской правды".

Тогда другой переспросил у первого, может ли РФ отжать у Казахстана территории "по украинскому сценарию". "Я считаю, что у нас есть историческое право на эти земли. Это промышленный край. Это города, которые строили наши предки... Почему мы их подарили?" - ответил его коллега.

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Вслед за этим Токаев заявил без упоминания о россиянах, что "все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона", цитирует Central Asia. "При этом каждый гражданин нашей страны должен осознавать ответственность за свои слова и действия. Нельзя поддаваться эмоциям, "вестись" на повестку вражды и ненависти. Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны", - сказал Токаев.

Авторы ИПСО, считает Токаев, "ни имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять семена раздора в обществе, действуя при этом из-за рубежа": "Мы, будучи ответственными гражданами, должны противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, быть деликатными и в то же время жёсткими, быть, в конечном счете, справедливыми".

Отношения Казахстана и России на фоне войны в Украине - последние новости

Токаев хоть и отличается среди других глав-членов ОДКБ двояким отношением к России и Путину, например, он не согласился легитимизировать "ЛДНР", все же помогает российскому бизнесу и ВПК обходить западные санкции.

Согласно данным Politico, экспорт Казахстана в России с начала полномасштабного вторжения в Украину вырос на 57% в долларах.

Но, как подтверждают последние события, Астана пытается играть в "двойную игру". Например, после посещения помощницы министра финансов США Элизабет Розенберг Казахстан сразу же заявил об ужесточении условий проведения финансовых операций для граждан России.

Кроме того, 21 апреля стало известно о том, что Казахстан в 6 раз нарастил экспорт нефти в обход России. По итогам первого квартала 2023 года казахстанские нефтяные компании поставили на внешние рынки 163,4 тысячи тонн нефти по Транскаспийскому морскому маршруту.

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