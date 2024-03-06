Министерство юстиции России внесло в реестр "иностранных агентов" режиссера Илью Хржановского, бывшего художественного руководителя Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Основной причиной внесения Хржановского в список "иноагентов" стал донос в Генеральную прокуратуру страны-агрессора РФ, который написал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Об этом Луговой сам сообщил 27 февраля в своем Telegram-канале, опубликовав отправленный ведомством ответ.

В документе говорится, что после доноса Лугового деятельность организации XZ gGmbH, которую основали в декабре 2022 года в Германии российский журналист Михаил Зигарь и Хржановский, признали в стране-агрессоре РФ нежелательной.

Видео дня

Луговой, комментируя ответ на свой донос, написал в посту, что представители ведомства "схлопнули" организацию Хржановского и Зыгаря. Чиновник пожаловался в посту, что сотрудники XZ gGmbH иронизируют и "смеются над "спецоперацией", а также занимаются, по его словам, "изменением культурного кода народа-победителя, формируя чувство вины за подвиги предков".

"Цель XZ - свержение действующего в России политического строя, освещение "свободных от цензуры взглядов и идей" с помощью культуры, искусства и человеческих ценностей, - добавил Луговой. - Все участники структуры будут отвечать по российским законам за "нанесение вреда" и "предательство страны"".

С 2007 года Хржановский постоянно проживает за пределами России, Германии, Украины и Великобритании. В марте 2014 подписал открытое письмо "Мы с вами!" выдан Российским киносоюзом "КиноСоюз" в поддержку Украины и с февраля 2022 года последовательно выступает против российского вторжения в Украину. Так, 24 февраля 2022 года Хржановский стал одним из первых подписавших обращение режиссеров, писателей, журналистов, художников, ученых и издателей с требованием "прекратить эту войну". Впоследствии к обращению присоединились сотни граждан России.