Неизвестный в военной форме продрался на территорию отделения полиции в Воронежской области в РФ и устроил взрыв.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza и подтверждает пресс-служба МВД.
Судя по отснятых камерами видеонаблюдения кадров, нападавший подъехал к отделению на авто "Нива" в военной форме и каске.
Мужчина проник на территорию отделени с огнестрельным оружием, утверждают в соцсети.
Как пишет РБК России, неизвестный пытался взорвать здание. По словам собеседника, близкого к МВД, мужчина был вооружен автоматическим оружием. Подъехав на территорию отделения, привел в действие взрывное устройство.
По предварительной информации, в результате нападения пострадал один правоохранитель.
Преступнику удалось скрыться с места происшествия.
По данным Коммерсанта, полицейские для поиска злоумышленника ввели "план перехвата", отделение полиции оцепили силовики в бронежилетах.
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