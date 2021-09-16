Нападавший подъехал к отделению на "Ниве" в военной форме и каске.

Неизвестный в военной форме продрался на территорию отделения полиции в Воронежской области в РФ и устроил взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza и подтверждает пресс-служба МВД.

Судя по отснятых камерами видеонаблюдения кадров, нападавший подъехал к отделению на авто "Нива" в военной форме и каске.

Мужчина проник на территорию отделени с огнестрельным оружием, утверждают в соцсети.

Как пишет РБК России, неизвестный пытался взорвать здание. По словам собеседника, близкого к МВД, мужчина был вооружен автоматическим оружием. Подъехав на территорию отделения, привел в действие взрывное устройство.

По предварительной информации, в результате нападения пострадал один правоохранитель.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия.

По данным Коммерсанта, полицейские для поиска злоумышленника ввели "план перехвата", отделение полиции оцепили силовики в бронежилетах.

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Автор: Виолетта Орлова