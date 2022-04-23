В то же время сотрудникам российских редакций грозит увольнение за любое проявление антивоенной позиции.

В РФ издателей настоятельно просят убрать "некорректные" упоминания Украины и Киева изо всех школьных учебников. В то же время сотрудникам российских редакций угрожают увольнением за любое проявление антивоенной позиции.

Об этом пишет издание "Медиазона".

Как сообщили на условиях анонимности сотрудники "Просвещения" – одного из крупнейших и старейших издательств учебной и педагогической литературы в стране – курс на "вычистку" Киева и Украины начальство донесло до подчиненных еще 24 февраля. Речь о таких предметах, как история, география и литература.

"То есть перед нами стоит задача – сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора", – цитирует "Медиазона" одного из сотрудников издательства.

Так, например, в учебниках истории упоминание Киева сводится к тому, что он в одно время был столицей Киевской Руси и его освобождала во время Второй мировой войны советская армия. Попросту, говорить о какой-либо самостийности Украины как страны уже нельзя.

Также, планируется, что в следующем учебном году один из учебников издательства выпустит без фамилии автора на обложке, поскольку автор – гражданин Украины, и его фамилия "откровенно намекает" на это.

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