Спикер отмечает, что чиновники и депутаты не могут иметь иного гражданства, кроме украинского.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напоминает, что Конституция Украины на сегодня не предусматривает двойного гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью одному из телеканалов, комментируя инициативы о возможности двойного гражданства в Украине.

"По состоянию на сегодня Конституция предусматривает единое гражданство. Я понимаю, что кто-то шутит, что два запрещено, а три разрешено. Но шутить с Конституцией - вещь недостаточно правильная, и иногда возвращается и потом больно бьет", - отметил Разумков.

Он отметил, что чиновники, народные депутаты "точно не должны иметь двойное гражданство, и за это должны терять свою должность".

"Если у вас есть два гражданства, то вы являетесь подданным того или иного государства, и непонятно, в пользу какого вы государства будете работать", - отметил глава ВРУ.

По его словам, нет информации о двойном гражданстве некоторых депутатов, потому что, если бы знал, то бы эту информацию обнародовал.

Читайте такжеДанилов рассказал, кому запретят иметь двойное гражданство в Украине

Двойное гражданство в Украине: что известно

26 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассматривался вопрос двойного гражданства.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Кабмину в течение ближайших двух месяцев поручено разработать законопроект о введении двойного гражданства.

При этом он подчеркнул, что должностные лица, народные депутаты и лица, работающие в органах власти, не должны иметь двойного гражданства.

4 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете гражданам Украины, имеющим иностранное гражданство, занимать определенные государственные и политические должности в стране.

5 марта глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине планируют разрешить иметь двойное гражданство гражданам из стран Европейского Союза и других дружественных стран.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк