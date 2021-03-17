Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напоминает, что Конституция Украины на сегодня не предусматривает двойного гражданства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью одному из телеканалов, комментируя инициативы о возможности двойного гражданства в Украине.
"По состоянию на сегодня Конституция предусматривает единое гражданство. Я понимаю, что кто-то шутит, что два запрещено, а три разрешено. Но шутить с Конституцией - вещь недостаточно правильная, и иногда возвращается и потом больно бьет", - отметил Разумков.
Он отметил, что чиновники, народные депутаты "точно не должны иметь двойное гражданство, и за это должны терять свою должность".
"Если у вас есть два гражданства, то вы являетесь подданным того или иного государства, и непонятно, в пользу какого вы государства будете работать", - отметил глава ВРУ.
По его словам, нет информации о двойном гражданстве некоторых депутатов, потому что, если бы знал, то бы эту информацию обнародовал.
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Двойное гражданство в Украине: что известно
26 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассматривался вопрос двойного гражданства.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Кабмину в течение ближайших двух месяцев поручено разработать законопроект о введении двойного гражданства.
При этом он подчеркнул, что должностные лица, народные депутаты и лица, работающие в органах власти, не должны иметь двойного гражданства.
4 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете гражданам Украины, имеющим иностранное гражданство, занимать определенные государственные и политические должности в стране.
5 марта глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине планируют разрешить иметь двойное гражданство гражданам из стран Европейского Союза и других дружественных стран.
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