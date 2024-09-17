Йдеться про ресторан Anelya в Чикаго.

Ресторан украинской кухни впервые вошел в рекомендации самого влиятельного гастрономического путеводителя MICHELIN Guide. Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, речь идет о ресторане Anelya в Чикаго.

Как рассказывают в МИД, в 2023 году владелец ресторана и шеф-повар Джонни Кларк впервые посетил Харьков, где родилась его бабушка, Анеля Очатинская. Это путешествие вдохновило его на открытие ресторана, названного в ее честь, который бы продвигал украинскую традиционную и современную кулинарную традицию в США.

Ресторан, открытый в октябре прошлого года, специализируется на современной украинской кухне, которая сочетает традицию и современные кулинарные стили. Среди основных блюд - борщ, вареники, лапша, полтавские галушки, голубцы, банош, пампушки и другие. На десерт можно заказать Киевский торт, ряженку или экзотический наполеон с кремом из черного чая.

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В комментарии Chikago Global Джонни Кларк рассказал, что считает свой ресторан "политическим заявлением" миру о том, что украинская кухня "это не просто русская с изюминкой" - и что она заслуживает собственной звезды Мишлен.

Гид Мишлен - это авторитетный ресторанный и гостиничный справочник, издаваемый компанией Michelin. Гид Мишлен предоставляет рекомендации по ресторанам и отелям, а также оценивает их с помощью звезд. Этот гид известен своим строгим и анонимным процессом оценки, что делает его одним из самых уважаемых и влиятельных ресторанных и гостиничных справочников в мире.

Ранее УНИАН рассказывал, где съесть самый вкусный в мире бургер. По версии "Гида Мишлен по бургерам", звание лучшего бургера в мире 2024 года получила сеть из семи ресторанов Hundred Burgers из Испании, включающая четыре ресторана в Валенсии и три в Мадриде. Ресторан получил признание благодаря 120-дневной выдержке говядины, которую описывают как "тающую во рту", и "суперхрустящему" бекону.

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