Гурман рассказал, что для осуществления своей идеи объехал 20 сран.

Гражданин Германии по имени Маттиас Руль побывал во всех ресторанах с тремя звездами "Мишлен".

В мире таких ресторанов насчитывается 145, и немецкий гурман посетил их абсолютно все. Для этого он объехал два десятка стран. Идея пришла к нему во времена коронавируса, рассказал парень изданию BILD. Незадолго до этого Рауль, профессия которого инженер-программист, продал свой стартап и хотел проводить больше времени с семьей.

Турист поделился, что особое впечатление на него произвела Япония "из-за совершенства, с которым там готовят и подают еду". На путешествия Руль потратил около 100 тыс. евро и еще примерно столько же на еду.

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По словам гурмана, самым дорогим оказался ужин в ресторане Ultraviolet в Шанхае - 1400 евро. Для сравнения, обычно ужин в 3-звездочном ресторане стоит от 250 до 500 евро на человека.

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В Италии шеф-повара Мишлен приговорили к условному тюремному заключению и оштрафовали после того, как 53 человека в его ресторане отравились после потребления моллюсков, инфицированных норовирусом (желудочным гриппом).

Инцидент произошел в 2021 году во время празднования свадьбы. Во время банкета в ресторане Марко Сакко Piccolo Lago, который имеет две звезды Мишлена, гостям подали ризотто. Однако впоследствии оказалось, что еда была заражена норовирусом, также известным как "зимняя рвота".

Сакко сказал, что он подал более 3000 подобных блюд, и никаких проблем не возникало, и настаивал на том, что процедуры четко соблюдались.

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