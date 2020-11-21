Оппоненты власти считают, что результаты голосования 31 октября были сфальсифицированы.

В правящей партии Грузии заявили о победе во втором туре парламентских выборов.

Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что, по предварительным результатам, все 17 мажоритарных кандидатов от «Грузинской мечты» выигрывают во втором туре парламентских выборов, сообщает «Эхо Кавказа».

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Сегодня второй тур парламентских выборов проходил в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы.

Избиратели выбирали из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.

«У нас есть предварительные результаты выборов. Как и ожидалось, все 17 кандидатов «Грузинской мечты» получили депутатские мандаты. Соответственно, «Грузинская мечта» будет представлена в парламенте 90 депутатами. Среди оппозиции места распределились следующим образом: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один», – заявил Кобахидзе.

По оценке Кобахидзе, такой результат «прогрессом в развитии грузинской демократии», поскольку еще никогда в парламент Грузии не проходило сразу девять партий.

Вместе с тем все восемь оппозиционных партий, которые преодолели проходной барьер по итогам первого тура выборов, не намерены входить в законодательный орган, и отказываются от своих мандатов. Оппоненты властей считают, что результаты голосования 31 октября были сфальсифицированы. В течение последних трех недель они периодически проводили масштабные протестные акции с требованием досрочных выборов и назначения новой администрации ЦИК.

Выборы в Грузии 2020

Выборы в грузинский парламент состоялись 31 октября, по официальным данным, победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта".

Оппозиция, ведущая сила которой – «Единое национальное движение» бывшего президента Михеила Саакашвили - называет результаты голосования сфальсифицированным.

После 31 октября в Грузии начались акции протеста сторонников оппозиции, которые требовали проведения новых парламентских выборов.

Второй тур проводился 21 ноября. Все оппозиционные партии отказались от участия во втором туре выборов и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования. Несмотря на это решение, в бюллетенях были указаны имена кандидатов оппозиции.

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Автор: Виктория Токарева