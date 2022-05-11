Судну запрещено покидать порт до особого распоряжения.

В порту Гамбурга арестовали яхту Luna, которая предположительно принадлежит миллиардеру Фархаду Ахмедову.

Властям удалось раскрыть структуру собственности и корабль подпадает под действие закона о санкциях, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Стоимость яхты, которая раньше принадлежала Роману Абрамовичу оценивают в 400 миллионов евро. Сейчас ей запрещено покидать порт до особого распоряжения.

Российский миллиардер Фархад Ахмедов родом из Азербайджана. Бывший член Совета Федерации РФ, является соратником президента РФ Владимира Путина. Против него в начале апреле ЕС ввел санкции.

Напомним, в Германии арестовали роскошную яхту сестры российского олигарха Усманова.

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