Состояние мужчины было критическим с самого начала. Врачи не смогли ему помочь.

63-летний украинец, который на прошлой неделе поджег себя возле консульства Украины в польском Кракове, скончался в больнице.

Как пишет RMF FM, о смерти украинца сообщила пресс-секретарь специализированной больницы имени Людвика Ридигера в Кракове Эдита Пшибыльская.

"Несмотря на усилия специалистов Малопольского ожогового и пластического центра, сегодня днем умер пациент, который 13 апреля был доставлен в больницу Людвика Ридигера в тяжелом состоянии в результате травм, полученных после поджога перед украинским консульством", – заявила она.

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Она также добавила, что состояние мужчины было критическим с самого начала.

Самоподжог в Кракове

13 апреля в Кракове 63-летний украинец поджег себя в знак протеста. Перед этим он призвал своих сограждан призывного возраста вернуться на родину и защищать страну от русских.

Тогда украинца доставили в больницу. Его состояние оценивали как тяжелое. О происшествии уже сообщили прокуратуру.

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