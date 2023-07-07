Всего мероприятия посетили более 15 тысяч украинцев.

На Фестивалях борща в Польши, которые прошли в девяти городах, собрали более 2 млн грн. Больше всего донатов удалось собрать в Варшаве - 575 000 грн за один.

Серия фестивалей проходила с апреля по июнь 2023 года, организовала его польский фонд Gremi Personal. Фестиваль стал крупнейшим мероприятием по количеству украинцев в Польше. Всего мероприятия посетили более 15 тысяч украинцев.

"Львиная доля собранных денег пошла на закупку жизненно важной тактической медицины. Но это не единственное направление помощи. Последний Фестиваль борща дал возможность купить два дрона "Mavic" стоимостью 90 тысяч гривен за каждый, которые помогают нашим военным в контрнаступлении на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что донаты, собранные в Варшаве пошли на ликвидацию разрушения на Херсонщине — это помощь пожилым людям, многодетным семьям и другим жителям города Херсон в восстановлении пострадавшего жилья.

"Сбор донатов-важная часть нашего фестиваля. Но неожиданно для нас, наши мероприятия стали главным местом встреч украинцев в Польше. Мы открыли рецепт единения. Люди приходят, чтобы пообщаться, обсудить новости. И мы видим, как для них важно делать любой возможный вклад в победу, будь то донат или волонтерская работа" - рассказал основатель "Фонда Gremi Personal" Евгений Кириченко.

Фестивали борща в Польше-непрерывный процесс и будет проводиться до полной победы. Украинцы собирались уже в Варшаве, Гданьске, Познани, Катовице, Слупске, Быдгоще, Млаве, Домброва-Гурниче, на очереди — Лодзь, Краков, Гданьск (повторно).

"Фестиваль борща-прямое доказательство того, что несмотря на войну необходимо проводить публичные мероприятия - они не только объединяют украинцев, но и приносят реальную пользу в нашей борьбе против оккупантов", - убежден Кириченко.

В фундации также добавляют, что во время фестивалей больше всего привлекают внимание экспонаты из Музея военных трофеев в Гданьске. Обломки подбитой российской техники, которые присылают в музей украинские военные, служат одновременно фотозоной. По Донату участники фотографируются с обломком российского ударного вертолета К-52, куском ночного прицела "Малыш", тубусом от реактивного пехотного огнемета "Шмель" и другими трофеями.

Донаты на ВСУ

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабной войны, по состоянию на январь 2023 года, на счета НБУ и в три крупнейших фонда страны задонатили более 33,96 миллиарда гривен. Наибольший вклад (15,8 млрд) был собран на счета НБУ с 24 февраля по 5 мая. По данным Опендатабот, три крупнейших фонда - это United24, "Вернись живым" и Фонд Притулы.

На спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Сил обороны, с 24 февраля 2022 года поступило почти 28,7 млрд грн в эквиваленте.

Как сообщила пресс-служба регулятора, по состоянию на 1 июля остаток средств на спецсчете составляет почти 2,9 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило почти 2,4 млрд грн.

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