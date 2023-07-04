На счет Минсоцполитики для гуманитарных нужд поступило 845 млн грн с начала полномасштабной войны.

На спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Сил обороны, с 24 февраля 2022 года поступило почти 28,7 млрд грн в эквиваленте.

Как сообщила пресс-служба регулятора, по состоянию на 1 июля остаток средств на спецсчете составляет почти 2,9 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило почти 2,4 млрд грн.

"Средства перечисляли как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество. Из-за границы в иностранной валюте поступило почти 10,8 млрд грн в эквиваленте", - говорится в сообщении.

Среди наиболее активных стран, граждане которых помогали ВСУ с начала полномасштабного вторжения, в Нацбанке выделили США, Великобританию, Германию, Швецию, Финляндию, Польшу, Швейцарию, Норвегию, Австралию, Францию, Канаду, Болгарию и Гонконг.

Всего с начала войны Национальный банк перечислил на нужды обороны почти 25,9 млрд грн, в июне - почти 613 млн грн.

Также регулятор отчитался о состоянии счета Министерства социальной политики Украины, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей.

По состоянию на 1 июля остаток средств на этом счете составляет почти 98 млн грн, за июнь на счет для гуманитарных нужд поступило почти 6,7 млн грн. Около половины средств с начала войны поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем средств, поступающих на этот счет, уже перечислило с него более 845 млн грн с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

НБУ открыл счет для поддержки ВСУ - главное о вкладах украинцев

Как сообщал УНИАН, в 2022 году со спецсчетов, открытых Национальным банком, на нужды обороны Украины было перечислено более 22,3 млрд грн, для оказания гуманитарной помощи - более 920 млн грн.

С начала полномасштабной войны, по состоянию на январь 2023 года, на счета НБУ и в три крупнейших фонда страны задонатили более 33,96 миллиарда гривен. Наибольший вклад (15,8 млрд) был собран на счета НБУ с 24 февраля по 5 мая. По данным Опендатабот, три крупнейших фонда - это United24, "Вернись живым" и Фонд Притулы.

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