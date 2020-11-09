Противники ЛГБТ также выступают против пропаганды «привилегирования однополых отношений».

Польскому Сейму собираются подать законопроект, предусматривающий запрет маршей равенства.

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Об этом сообщает «Европейская правда», со ссылкой на Onet.

Отмечается, что польский фонд "Жизнь и семья" вместе с Гражданским комитетом законодательной инициативы #StopLGBT собирается передать Сейму подписи, собранные под законопроектом.

Главным пунктом законопроекта является запрет на проведение маршей равенства. Предусматривается запрет на манифестации, целью которых является «распространение сомнений относительно определения брака как союза мужчины и женщины, пропаганда партнерских отношений, однополых браков, усыновление детей парами одного пола или иного, чем гетеросексуальной, половой ориентации».

Документ также призван запретить пропагандировать "пол как нечто, независимое от биологических условий" и "правовые решения, направленные на привилегирование однополых отношений".

Инициатива также предусматривает защиту религиозных символов.

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Автор: Дмитрий Захаров