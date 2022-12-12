По мнению президента Анджея Дуды, Евросоюз должен выделить финансы на содержание беженцев.

Число беженцев из Украины в Польшу и Германию вырастет этой зимой. Обе страны должны обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью в этом вопросе.

Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию The Guardian. По его мнению, Евросоюз должен выдать средства Польше и Германии на содержание украинских беженцев. Как заявил глава государства, на упомянутые страны приходится наибольшая часть людей, которые выезжают из Украины в связи с вооруженной российской агрессией.

"Я считаю, что мы должны обратиться к европейскому сообществу, чтобы была финансовая поддержка для наших стран, которые несут особое бремя в связи с приемом беженцев из Украины", — заявил Дуда.

Видео дня

Украинские беженцы в Европе: последняя информация

По состоянию на 30 ноября в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев зарегистрировали 4,5 миллионов украинских беженцев в Европе. Многие из них выехали в соседние страны — Польшу, Чехию, Венгрию и так далее.

Как сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный со ссылкой на официальное исследование, в 2022 году украинцы тратили за рубежом $2 миллиарда. Это втрое больше по сравнению с 2021-м.

В Польше изменили правила проживания для беженцев. С марта 2023 года их пребывание в коллективных учреждениях размещения станет платным.

На территории Чехии работу нашли 100 тысяч украинских беженцев. Это почти каждый пятый владелец временной визы.

По данным The Times в Великобритании резко выросло количество бездомных беженцев из Украины. Это связано с окончанием правительственной программы "Дома для Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: