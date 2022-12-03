Большинство украинцев, которые сейчас приезжают и работают в Чехии – это выходцы из Центральной и Юго-Восточной части Украины.

Количество работающих украинцев в Чехии растет ежемесячно: официально в стране трудоустроено почти 100 тысяч украинских беженцев.

В июне их было около 68 тыс., в сентябре - 89 тыс., а к концу октября - по данным Министерства труда и социальных дел Чехии – более 98 тыс. Это почти каждый 5-й владелец визы временной защиты. С начала войны беженцы из Украины получили в Чехии более 460 тысяч таких виз. Среди их владельцев, нашедших работу, около трех четвертей составляют женщины.

Эксперты миграционной платформы EWL проанализировали, что Чехия продолжает регистрировать стабильный поток вновь прибывших, но с марта 2022 года он немного сократился. Большинство украинцев, которые сейчас приезжают и работают в Чехии – это выходцы из Центральной и Юго-Восточной части Украины. По данным Агентства ООН по делам беженцев, 47% беженцев, въезжающих в страну, – женщины и 33% – дети.

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Среди востребованных профессий и актуальных вакансий в Чехии сейчас - работник по производству запчастей для автомобилей. В Чехии расположены заводы многих международных брендов, поэтому есть широкий выбор профессий в этой области. Также много вакансий "работник комплектации продукции" на складах и в сфере логистики (сбор деталей кондиционеров, вентиляторов и кондиционеров для автомобилей или комплектовать товары).

Заработные платы в Чехии зависят от региона и сферы деятельности. Всреднем здесь можно получить 18 000 - 35 000 крон в месяц (около 28,50 – 55,6 тыс. грн).

Выплаты украинским беженцам в Чехии

Из-за того, что значительное количество беженцев остается в стране, Чехия готовит законопроект LexUkraine III, по которому планируется разработка механизма продления виз временной защиты до 31 марта 2024 года и срока социальных выплат.

Сегодня на выплату первой помощи в 5 000 крон (почти 8 тыс. грн.), имеют право все украинские беженцы, прибывающие в Чехии, без каких-либо дополнительных условий (нужна только виза временной защиты). Чтобы получать такую же сумму следующие пять месяцев, заявитель должен доказать свое сложное материальное положение - считаться безработным, не иметь в Чехии жилья, и тому подобное. На 7-й месяц ее размер уменьшается до 4 620 крон (7,3 тыс. грн.) - ее размер соответствует прожиточному минимуму. Детям до 18 лет выплачивают 3 320 крон (5,3 тыс. грн).

По словам главы МВД Чехии Вита Ракушана, на данный момент в Чехии находится примерно от 355 до 390 тысяч беженцев с Украины. При этом с начала войны беженцы из Украины получили в Чехии более 460 тысяч виз временной защиты. Почти 60 тыс. детей были зачислены в чешские школы в 2022-23 учебном году, что свидетельствует о том, что многие украинские семьи остаются в Чехии как беженцы.

Украинские беженцы, которые имеют временную защиту в ЕС, но вернулись домой, могут приехать в страны Евросоюза чтобы перезимовать.

Согласно исследованиям, 82% украинских беженцев не имели опыта работы в Польше до полномасштабного вторжения РФ, 89% никогда не работали в Чехии, а также 83% - в Румынии.