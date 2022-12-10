Отмечается, что благодаря вкладу украинских мигрантов ВВП, например, в Эстонии, Польше и Чехии в 2026 году будет на 2,2-2,3% больше, чем в сценарии без миграции.

Расходы украинцев за рубежом в 2022 году достигли $2 млрд в месяц – втрое больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный со ссылкой на исследование НБУ экономических последствий для Европы одной из крупнейших миграционных волн, которое в скором времени будет опубликовано.

"Украинские мигранты поддерживают экономику европейских стран – таков для многих неочевидный вывод мы сделали благодаря исследованию специалистов нашего аналитического подразделения", - отметил Пышный.

По его словам, в результате расходов и трудоустройства украинских граждан за рубежом европейская экономика получает положительный фискальный эффект и положительное влияние в долгосрочной перспективе.

Глава НБУ отметил, что расходы украинцев за границей обеспечиваются накопленными сбережениями в украинских банках, трудовыми доходами в Украине и странах своего пребывания, а также полученной социальной помощью.

Пышный уточнил, что расчеты специалистов НБУ на основе исследований МВФ и различных опросов свидетельствуют, что благодаря вкладу украинских мигрантов ВВП, например, в Эстонии, Польши и Чехии, в 2026 году будет на 2,2-2,3% больше, чем в сценарии без миграции.

"С начала полномасштабной войны украинцы в Польше заплатили 10 млрд злотых (около 2.4 млрд долл.) налогов, что существенно превышает объемы оказываемой помощи", – привел еще одни данные из исследования Пышный.

Глава НБУ считает необоснованными опасения и негативные прогнозы влияния многомиллионного потока мигрантов из Украины, поскольку они не учитывали фактора активной позиции украинского народа.

"Наши граждане берут инициативу в свои руки, быстро интегрируются в общество, находит работу, платят налоги странам, которые их приютили, и тратят заработанные средства", – отметил Пышный.

По его словам, в исследовании представлены интересные данные относительно межгосударственного распределения расходов в торговых сетях и снятия наличных за рубежом с карточек украинских банков.

Украинцы за рубежом: что известно

По состоянию на 30 ноября 2022 года по данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинских беженцев были зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы, многие из них в странах ЕС, которые граничат с Украиной – Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

Сообщалось, что Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам. Правила будут продлены до марта 2024 года. Решение по этому примет ЕК, а отдельное решение стран-членов ЕС в этом случае не нужно.

Агентство Reuters сообщало, что в странах Восточной Европы готовятся к открытию Центров по приему украинских беженцев. Новую волну беженцев ожидают из-за зимних холодов и атак россиян на объекты энергетики.

Так, только в Словакии ориентировочно ожидают до 700 тыс. украинцев в течение трех месяцев из-за низких температур и войны.

30 ноября 2022 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для украинских беженцев меняются условия приема в его стране. Так, с марта 2023 года их проживание в коллективных учреждениях размещения станет платным.

Также по данным правительства, по состоянию на 14 ноября в Великобританию по украинской визе прибыло около 144 600 человек. Более 105 000 человек прибыли по программе "Дома для Украины". Украинским беженцам разрешено три года находиться в Великобритании, работать и иметь доступ к государственным услугам.

В августе сообщалось, что в Британии более 40% украинских беженцев смогли устроиться на работу.

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