Они приехали в США в рамках специальной программы.

Более 82 тыс. граждан Украины вместе с семьями уехали в США в рамках программы "Единение для Украины" (U4U).

Такие данные привела иммиграционная служба США в своем отчете. Как уточнили в иммиграционной службе, программа правительства США дает украинцам право на въезд и пребывание в стране сроком на 2 года по гуманитарному разрешению.

Для того, чтобы принять участие в программе, украинца должен поддержать спонсор, который предоставит деньги на время пребывания в США.

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Для участия в программе U4U заявки в службу подали более 177 тыс. человек, поддержавших украинских беженцев.

Также США ввели программу "Временной защиты" для украинцев и граждан еще ряда стран, которые уже находились в стране.

Украинские беженцы в ЕС

По состоянию на 30 ноября по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинцев были зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы.

Европейская комиссия до марта 2024 года продлила правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

В странах Восточной Европы готовятся к открытию Центров по приему украинских беженцев. Новую волну беженцев ожидают из-за зимниих холодов и атаки россиян на объекты энергетики.

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