Женщина призналась, что у нее проблемы с алкоголем.

Женщине, которая въехала в микроавтобус с украинцами в Польше, предъявили обвинения. Ее арестовали на три месяца.

Об этом сообщает RMF24.

ДТП произошло 24 июля на трассе возле польского города Радомско. Столкнулись автомобиль Nissan Quashquai и микроавтобус Volkswagen. На момент аварии в автобусе находились девять человек, в том числе семь украинцев. Всем пассажирам понадобилась медицинская помощь. Позже один украинец скончался.

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По состоянию на 26 июля в больницах остаются четверо украинцев. При этом один из них в тяжелом состоянии.

На допросе в прокуратуре 36-летняя женщина призналась, что у нее проблемы с алкоголем.

Суд арестовал подозреваемую на три месяца. Женщине грозит до 18 лет тюрьмы.

Как ранее сообщал УНИАН, на западе Польши в озере Шперек утонул двухлетний украинец, пока его родители спали. Инцидент произошел в Великопольском воеводстве 15 июля. 2,5-летний Владислав вместе с родителями находился в развлекательном центре "Лидо".

Автор: Анастасия Горбачева