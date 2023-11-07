"Флорида" может нести до 154 ракет "Томагавк" или до 66 коммандос "морских котиков".

Пентагон развернул атомную ударную подлодку USS "Флорида" в районе Персидского залива, с целью продемонстрировать силу для сдерживания Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей Минобороны США.

Несмотря на то, что "Флорида " оснащена ядерным двигателем, она не имеет ядерного оружия. Это одна из четырех подводных лодок ВМС США, переоборудованных из ядерных ракет морского базирования на наземное атакующее оружие и коммандос.

"Флорида "может нести до 154 ракет "Томагавк" или до 66 коммандос "морских котиков", которые могут тайно покинуть судно через передние носовые отсеки.

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Прибытие "Флориды" свидетельствует об усилиях Министерства обороны отговорить Иран от осуществления, как он говорит, прокси-атак на Израиль или новых атак на американские силы в Ираке и Сирии, говорится в статье.

Его развертывание в Персидском заливе стало как минимум вторым в этом году. В апреле военно-морские силы опубликовали фотографию "Флориды", проходящей через Суэцкий канал на пути к Красному морю после развертывания в Средиземном море.

США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

Ранее Центральное командование США опубликовало информацию о подводной лодке "класса" Огайо " в регионе, не уточняя, имела ли она ядерные баллистические ракеты.

Перед этим министр обороны США Ллойд Остин приказал отправить авианосец USS Gerald R Ford, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев в Восточное Средиземноморье. впоследствии США объявили об отправке второй авианосной группы во главе с USS Dwight D. Eisenhower.

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