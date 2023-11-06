Обычно США не рассекречивают передвижения своих подводных лодок с баллистическими и управляемыми ракетами.

США направили на Ближний Восток атомную подводную лодку вслед за отправленными ранее двумя авианосцами. Об отправке на Ближний Восток атомной подводной лодки класса Ohio объявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"5 ноября 2023 года подводная лодка класса Ohio прибыла в зону ответственности Центрального командования США", – говорится в сообщении командования в соцсети X.

Как отмечает CNN, США не предоставили никаких других подробностей, хотя опубликовано изображение, на котором, судя по всему, изображена подводная лодка в Суэцком канале Египта возле моста через Суэцкий канал.

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Издание отмечает важность того факта, что США объявили, где находится субмарина.

"Признание США наличия подводных лодок класса "Огайо" невероятно редко, поскольку они обычно действуют почти в полной секретности как часть так называемой "ядерной триады" - атомного оружия Америки, которая также включает баллистические ракеты наземного базирования и ядерные бомбы на борту стратегических бомбардировщиков", - отмечает издание.

В то время как подводные лодки класса "Огайо" имеют ядерные двигатели и многие из них несут ядерное оружие, другие несут только крылатые ракеты и предназначены для развертывания в составе сил специальных операций, поэтому остается неясным, несет ли подводная лодка, действующая сейчас на Ближнем Востоке, ядерные баллистические ракеты, сообщает CNN.

В последний раз США заявляли, что у них есть атомная подводная лодка в регионе, год назад, когда глава Центрального командования генерал Майкл Курилла публично проинспектировал военный корабль США "Западная Вирджиния", который находился в неизвестном месте в море.

США усиливают присутствие в восточном регионе

Как писал УНИАН, ранее министр обороны США Ллойд Остин приказал отправить авианосец USS Gerald R Ford, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев в Восточное Средиземноморье.

Позже США объявили об отправке второй авианосной группы во главе с USS Dwight D. Eisenhower. Совокупно к берегам Израиля прибудут около полутора десятка американских военных кораблей.

По словам Остина, решение было принято в ответ на нападения ХАМАС на Израиль, это должно "укрепить позиции Министерства обороны США в регионе для усиления региональных усилий по сдерживанию".

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