Отмечается, что украинские вооруженные силы имеют возможность использовать HIMARS в бою.

Все обещанные Соединенными Штатами реактивные системы залпового огня HIMARS будут в Украине до середины июля.

Об этом сообщила неназванная представительница Министерства обороны США на брифинге 24 июня, информирует Радио Свобода.

"Могу сказать, что первая партия из четырех HIMARS находится в Украине. Я не могу комментировать конкретно, где они, но в Украине. Поэтому украинские вооруженные силы имеют возможность использовать HIMARS в бою. Их обслуживает обученный экипаж, который прошел обучение как с точки зрения эксплуатации, так и с точки зрения технического обслуживания и поддержки", – сказала представитель Минобороны США.

Она не назвала точные сроки поставок РСЗО в Украину, однако отметила, что это произойдет в скором времени.

"И сейчас у нас еще одна группа проходит обучение, чтобы иметь возможность использовать ту вторую партию HIMARS, о которой мы объявили вчера. У меня нет точной даты относительно того, когда поступит вторая партия. Но мы говорим о коротком сроке. До середины июля все эти возможности будут в Украине", – добавила она.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки до конца июня обещали передать Украине 4 реактивные системы залпового огня HIMARS.

Позже стало известно, что США могут передать Украине еще 4 такие реактивные системы.

23 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину уже прибыли первые HIMARS.

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