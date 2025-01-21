Как отметил Алексей Гетьман, пока определенные запасы у Украины есть, но ситуация может стать опасной для европейских стран.

В случае приостановления военной помощи США Украине будет сложно как и в начале 2024 года, но ситуация может стать опасна уже и для европейских стран. Такое мнение высказал военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире Киев24, комментируя подписанный новым президентом США Дональдом Трампом указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней.

Как отметил Гетьман, ранее согласованная помощь США на $4 млрд должна продолжить поступать Украине.

"Если уже были запланированы определенные средства и определенные программы прописаны, то каким образом их можно остановить? Закон обратной силы не имеет. Как Трамп может отменить то, что уже принято и согласовано? Деньги на помощь уже выделены и их невозможно вернуть обратно. Поэтому я думаю, что будет аудит, но то, что было запланировано, оно должно нам поступать", - пояснил аналитик.

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Кроме того, как акцентировал эксперт, даже если США приостановят помощь, она будет поступать от европейских стран и НАТО, как обещал генсек. Однако, насколько этого хватит, Гетьман не взялся прогнозировать.

"Если Трамп будет пытаться приостановить нам вообще помощь, мы такое уже видели весной прошлого года. Ситуация будет очень сложная. Но пока что запасы у нас определенные есть. И мы очень надеемся на наших европейских партнеров. Потому что в противном случае, ситуация может стать опасной уже не для нас, а для европейских стран", - прокомментировал он.

При этом Гетьман добавил, что помощь США приостановлена всем странам:

"Я не думаю, что это направлено именно против нашей страны".

Как сообщал УНИАН, среди первых подписанных Трампом указов после инаугурации был такой, который приостанавливает на три месяца все программы помощи США иностранным государствам.

В материале Associated Press отмечается, что пока непонятно, какого объема помощи сначала коснется указ, поскольку средства на финансирование многих программ уже выделены Конгрессом, и они должны быть потрачены.

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