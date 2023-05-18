Все зависит от текущей ситуации на фронте.

Президент Владимир Зеленский может лично посетить саммит G7, который начнется 19 мая в японском городе Хиросима и продлится до 21 мая.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в комментарии Kyodo заявил, что это произойдет, если позволит ситуация на фронте. Окончательное решение будет приниматься в зависимости от военной ситуации.

В то же время, по его словам, украинский лидер Зеленский обязательно примет участие в саммите G7. Вопрос только в том, в каком формате это произойдет.

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Саммит G7 под председательством Японии

С 1 января 2023 года Япония начала председательствовать в "Большой семерке" промышленно развитых стран (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония), переняв председательство у Германии. Саммит пройдет в мае в течение нескольких дней.

24 февраля Зеленский заявил, что премьер-министр Фумио Кисида пригласил его совершить визит в Японию и тогда же главы государства пригласил японского премьера посетить Украину.

Уже в марте Кисида прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Теперь вопрос, поедет ли Зеленский с ответным визитом.

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