Сейчас примерно 650 000 человек получают эту помощь.

ООН не имеет достаточно средств для помощи украинцам этой зимой на фоне того, что более половины мощностей Украины по производству электроэнергии уничтожена.

"Уровень финансирования таких организаций, как наша, слишком низкий для этого времени года", - сообщила представительница агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Каролина Линдхольм Биллинг, пишет "Суспільне".

Сейчас это агентство имеет лишь 47% средств, необходимых для помощи миллионам украинцев, которые пострадали или переехали из-за войны. В прошлом году этот показатель составлял 70%.

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Сейчас в Украине около 3,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, однако уничтожение инфраструктуры и активизация оккупантов вызывают новые перемещения населения.

"Почти 99 тысяч человек, например, эвакуировались или покинули прифронтовые села в Донецкой области с 1 августа", - пояснила Биллинг.

Как добавляется, УВКБ ООН сотрудничает с украинскими организациями, чтобы обеспечить поддержку ВПЛ и оказать помощь наиболее уязвимым группам населения, в частности перед наступлением зимы. Сейчас примерно 650 000 человек получают эту помощь.

Украинские беженцы - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно количество беженцев в Германии обновило исторический максимум. На данный момент в стране проживает 3,48 млн человек в статусе беженца или претендента на получение убежища.

Власти Шотландии недавно резко начали экономить на беженцах из Украины - теперь они должны платить за еду, которая ранее была бесплатной.

Согласно опросу, большинство чехов против приема новых беженцев из Украины.

Вчера стало известно, что Норвегия начала отказывать во временной защите некоторым украинским беженцам. Они либо происходят из "безопасных" регионов, либо не проживали в Украине на момент начала полномасштабной войны.

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