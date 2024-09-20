На данный момент в Германии проживает 3,48 млн человек в статусе беженца.

Количество беженцев в Германии обновило исторический максимум. Как пишет DW, на данный момент в стране проживает 3,48 млн человек в статусе беженца или претендента на получение убежища (это касается и тех, кто в дальнейшем подлежит депортации - а это более двухсот тысяч человек).

Из этого количества 1,18 миллиона составляют украинские беженцы, которые не обязаны просить о предоставлении убежища, поскольку в основном находятся под временной защитой в Европейском Союзе, в связи с полномасштабной войной России против Украины. Другие большие группы составляют беженцы из Сирии и Афганистана.

Такое количество беженцев - новый максимальный показатель, пишет издание Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на данные Центрального реестра иностранцев в ФРГ. Это на 60 тысяч больше, чем в конце 2023 года. При этом количество беженцев из Украины с конца 2023 года выросло на 45 тысяч человек.

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Последний раз такой показатель количества беженцев в ФРГ был зафиксирован в 1950-е годы.

Между тем количество иностранцев, подлежащих депортации из Германии, незначительно уменьшилось. По данным на середину 2024 года, их было 226 882 человека, тогда как в конце 2023 года - на 15 760 человек больше.

Украинские беженцы в Европе

По данным Евростата, в Германии украинских беженцев до сих пор больше, чем в любой другой стране в мире. На втором месте находится Польша и на третьем - Чехия.

Ранее УНИАН сообщал, что власти Шотландии резко начали экономить на беженцах из Украины. Теперь нашим гражданам нужно будет платить за обед 3 фунта стерлингов, хотя раньше это было абсолютно бесплатно.

А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил лишить социальных выплат украинских мужчин-беженцев. Таким образом мужчины будут иметь мотивацию вернуться в родную страну.

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