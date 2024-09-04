Министр финансов объявила о чрезмерных расходах.

Экономия средств в правительстве Шотландии приведет к сокращению финансирования психического здоровья, благотворительных организаций и социальных служб. Украинским беженцам в Шотландии придется платить 3 фунта стерлингов за обед, хотя раньше они получали его бесплатно.

Издание The Times пишет, что министр финансов Шона Робисон в письме финансовому комитету Холируда подробно описала более 188 миллионов фунтов стерлингов экономии. Самый большой кусок - 115,8 миллиона фунтов стерлингов – забрали у здравоохранения и социального обеспечения, в результате чего пострадала Национальная служба здравоохранения. Кроме того, почти на 19 миллионов фунтов стерлингов урезали бюджеты служб психического здоровья, национальная служба ухода и социальная помощь взрослым потеряет 13,6 миллиона фунтов стерлингов.

Часть сэкономленных средств получат благодаря тому, что в первой половине года темпы использования вновь открытого фонда независимой жизни, поддерживающего инвалидов, были ниже, чем ожидалось, а значит, денег потребуется не так много.

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Сокращаются расходы на оптометрию, программы Covid-19, обучение в сфере образования и оцифровку. Почти 8 миллионов фунтов стерлингов будет урезано из фондов центрального правительства, выделяемых организациям третьего сектора и сообществам, а 6 миллионов фунтов стерлингов заберут из поддержки студентов высших учебных заведений.

Расходы на маркетинг в правительстве также сокращаются, в том числе в таких ключевых областях, как туризм и декарбонизация. Из бюджета на поездки будет изъято 24 миллиона фунтов стерлингов, что в значительной степени является результатом окончания пилотного проекта пиковых железнодорожных тарифов.

Робисон заявила, что меры были необходимы, поскольку правительство столкнулось с дополнительными расходами в размере 800 миллионов фунтов стерлингов. В качестве факторов она назвала сделки по оплате труда в государственном секторе, затянувшуюся жесткую экономию в Вестминстере, инфляцию, пандемию и войну в Украине.

Протоколы о чрезвычайных расходах, включая замораживание найма и запрет на сверхурочные, как ожидается, сэкономят 60 миллионов фунтов стерлингов, в то время как отвлечение средств, ранее предназначенных для выплаты зимнего топлива, будет стоить 160 миллионов фунтов стерлингов.

Еще 460 миллионов фунтов стерлингов потребуется для того, чтобы сбалансировать бюджет на этот год. По словам Робисон, пакет мер позволит высвободить в общей сложности 933 миллиона фунтов стерлингов.

На прошлой неделе Шотландская фискальная комиссия заявила, что кризис расходов в значительной степени возник по вине правительства из-за его решения предложить зарплату выше инфляции и более щедрые социальные пособия.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

С начала полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины, правительство Швейцарии отказало в статусе защиты S почти 2,5 тысячи человек. Причины этих отказов заключаются в наличии альтернативной формы защиты в другой стране или в том, что соответствующие лица не имели права на этот статус.

При этом Польша заявила о сокращении поддержки украинских беженцев. С 1 июля вступили в силу новые условия для украинских беженцев. Единовременное пособие в размере 300 злотых отменено, изменились правила получения номера PESEL. Одним из изменений стало продление срока действия временной защиты для украинских беженцев до 30 сентября 2025 года.

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