В то же время общественная поддержка украинских беженцев в Чехии остается на таком же уровне, как в марте 2024 года.

Отношение граждан Чехии к украинским беженцам остается стабильным. Более половины чешского общества согласны с тем, чтобы украинцы оставались в их стране, однако большинство против приема новых людей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией STEM.

Отношение чехов к прибытию украинских беженцев

Отмечается, что общественная поддержка беженцев из Украины в Чехии остается на таком же уровне, как в марте 2024 года. В частности, в июне 2024 года продление разрешения на пребывание беженцев поддержало 55% опрошенных. Однако ответ "однозначно против" в июне дали 16% респондентов, тогда как в марте таких было 22%.

Также известно, что в июне 2023 года за продолжение приема украинских беженцев было 56% опрошенных чехов, а категорически против было 17%. Кроме того, 73% опрошенных считают, что Чехия должна поддерживать облегченное привлечение украинцев на рынок труда. В свою очередь 61% людей утверждают, что страна должна следить за тем, чтобы в Чехию не прибыли новые беженцы.

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В то же время более половины респондентов (59%) считают, что государство должно пытаться уменьшить количество украинских беженцев в Чехии. Известно, что сейчас там живет 370 тысяч граждан Украины. Однако 54% чехов считают, что страна должна предоставить возможность остаться в Чехии тем людям из Украины, которые имеют такое желание.

"Я объясняю это так, что люди иначе воспринимают украинских беженцев. Если они стремятся к работе и языковой интеграции, открытость чешской общественности к ним велика. Однако часть считают, что некоторые беженцы недостаточно пытаются интегрироваться", - отметил директор STEM Яромир Мазак, комментируя результаты исследования.

Кроме того, 73% людей считают, что прибытие беженцев из Украины не повлияло на их жизнь. Однако 17% утверждают, что их личная ситуация ухудшилась с появлением украинцев.

Как чехи относятся к украинцам после личного общения

В результатах опроса отметили, что чехи встречаются с украинцами преимущественно на работе, в школе, в магазинах. Положительное отношение к украинцам имеют те, которые общаются с ними почти ежедневно.

В частности граждане Чехии оценили свое отношение к украинцам следующим образом:

"преимущественно положительное" - 24%;

"неопределенное, в равной степени положительное и отрицательное" - 41%;

"преимущественно отрицательное" - 17%;

практически не имели опыта контактов с украинцами - 18%.

Также 28% респондентов сообщили о непосредственном опыте проблем или конфликтов с участием украинцев.

Украинские беженцы - последние новости

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил лишить социальных выплат украинских мужчин-беженцев. Таким образом мужчины будут иметь мотивацию вернуться в родную страну. В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал идею Сикорского.

Также сообщалось, что в Эстонии изменят правила предоставления жилья для беженцев из Украины. Отмечается, что с 11 сентября компенсация за аренду может быть предоставлена только тем беженцам, которые подали заявление в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство в стране.

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