Пока никого не высылают принудительно, но нескольким людям не дали места жительства.

Норвегия отказала во временной защите нескольким украинским беженцам. Они либо родом из "безопасных" регионов, либо не проживали в Украине на момент начала полномасштабной войны.

Как пишет NRK, норвежское правительство объявило о жесткой экономии для беженцев из Украины и других стран. Министр юстиции Эмилия Энгер Мель объяснила, что они столкнулись с кризисом.

"Мы должны вернуться к конкретным мерам. Но нет сомнений, что может быть усиление (экономии)", - заявила Мель.

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Этой весной, Норвегия усилила меры в отношении украинских беженцев. По словам министра, речь идет о более 80 человек, что больше, чем проживает чем во всей провинции Финнмарк. Поэтому было решено принять меры, чтобы предоставить защиту тем, кто в ней нуждается больше всего.

Пока никого не высылают принудительно, но нескольким людям не дали места жительства. Впоследствии ввели индивидуальный подход к рассмотрению заявлений от украинцев. Особенно это касалось тех, кто даже не проживал в Украине, когда начались полномасштабные боевые действия.

После заморозки главного правила о коллективной защите для всех украинцев, те, кто не соответствует требованиям программы, не получат вид на жительство. Речь идет о лицах с двойным гражданством и тех, кто проживал за рубежом.

Кроме того, отказать в разрешении могут и тем украинцам, которые проживали в безопасных регионах. В начале сентября был расширен список, в который вошли: Львов и Львовская область, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская области.

"Это собственная оценка миграционного ведомства, но я думаю, что она правильная в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Украина имеет фронт в войне, которая является жестокой и ужасной, но есть также части страны, где военные действия происходят не так часто", - пояснила Мель.

Украинцы из остальных областей все еще имеют право на коллективную защиту. Министр не ответила, будет ли это правило действовать в следующем году.

"Мы все время говорили, что это временная защита для украинцев. Сейчас она продолжается, потому что война все еще продолжается", - сказала она.

Украинские беженцы за рубежом

В конце сентября сообщалось, что количество беженцев в Германии обновило исторический максимум. На данный момент в стране проживает 3,48 млн человек в статусе беженца или претендента на получение убежища.

Власти Шотландии недавно резко начали экономить на беженцах из Украины. Теперь им нужно будет платить за обед 3 фунта стерлингов, хотя раньше это было абсолютно бесплатно.

Согласно опросу, большинство чехов против приема новых беженцев из Украины.

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