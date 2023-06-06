МИД требует наложить новые санкции на РФ.

Украина хочет созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН через подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами.

"По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование механизма гражданской защиты Европейского Союза", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

МИД призвал страны G7 и Евросоюза срочно рассмотреть наложение на Россию новых далеко идущих санкций, в частности, на ракетную индустрию и атомную отрасль.

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"Рассматриваем подрыв дамбы Каховской ГЭС со стороны РФ как террористический акт против украинской критической инфраструктуры, который имеет целью нанести максимально большое количество жертв и разрушений", - отметили в ведомстве.

Там напомнили, что российские пропагандисты на телевидении активно обсуждали теракт на Каховской ГЭС еще до трагедии. Это подтверждает предварительное планирование этого преступления.

"Подрыв дамбы Каховской ГЭС - техногенный и экологический терроризм, крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, очередное проявление геноцида России против украинцев. Это является ответом Кремля странам, которые призывают к мирным переговорам с РФ", - добавили в МИД.

Как поясняется, снижение уровня воды в Каховском водохранилище может привести к опасному инциденту на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что Россия должна будет возместить все последствия своих действий для людей, инфраструктуры и окружающей среды Украины. Кроме того, действия страны-агрессора подтверждают высокую актуальность украинской формулы мира.

Подрыв Каховской ГЭС - что надо знать

Сегодня вечером российские военные взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, в результате чего десятки населенных пунктов оказались под угрозой затопления.

Местные власти запустили эвакуационные поезда для свободной части региона. При этом враг не прекратил обстрелы, двое херсонских полицейских получили осколочные ранения во время эвакуации населения.

По данным ГУР, оккупанты дистанционно взорвали Каховскую ГЭС и готовились к этой операции заранее.

По оценке "Укргидроэнерго", Каховскую ГЭС восстановить невозможно и Каховское водохранилище исчезнет в течение 4 дней. В то же время в "Энергоатоме" предупреждают о возможных негативные последствия для Запорожской атомной электростанции из-за этого теракта.

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