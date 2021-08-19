Ашраф Гани заверил, что не брал деньги из казны и скоро вернется в страну.

Президент Афганистана Ашраф Гани, который сбежал после захвата страны талибами, записал видеообращение. Он пообещал вернуться в страну.

Соответствующее видео политик опубликовал в Facebook.

По его словам, он не крал деньги из казны.

"Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь. Я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Смог взять только несколько книг в одной сумке", - рассказал Гани.

Читайте такжеТалибы призвали афганцев покинуть аэропорт КабулаПри этом он указал, что уехал из Афганистана не по собственной воле, а его "заставили покинуть Кабул". Гани отметил, что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Также он сообщил, что находился во дворце, когда боевики "Талибана" зашли в Кабул.

Гани пообещал, что в ближайшее время вернется в страну и будет прилагать усилия "для достижения справедливости для афганцев". Президент Афганистана подчеркнул, что афганский народ желает мира.

Захват Афганистана талибами

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

17 августа вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой страны.

18 августа в МИД ОАЭ сообщили, что Гани с семьей прибыл в страну.

Автор: Анастасия Горбачева