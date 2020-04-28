В Норвегии задержали мультимиллионера по делу об убийстве жены

В начале расследования история выглядела как похищение.

Норвежского мультимиллионера, основателя энергетической компании Elkraft Тома Хагена задержали по делу о возможном убийстве его жены.

Читайте такжеВ Канаде стоматолог в полицейской форме расстрелял 16 человек (фото)Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация (NRK).

Отмечается, что 68-летняя Энн-Элизабет Хаген пропала в октябре 2018 года. В начале расследования история выглядела как похищение

70-летнего Хагена обвиняют в возможном убийстве или соучастии в убийстве супруги. Подробности правоохранители пока не приводят, чтобы не нарушить ход следствия. Тело Энн-Элизабет Хаген до сих пор не найдено.

После исчезновения Энн-Элизабет следователи рассматривали четыре версии случившегося: что женщина попала в аварию, сама хотела исчезнуть, покончила с собой или была убита. В начале 2019 года полиция рассказывала, что неизвестные похитили Энн-Элизабет из ее дома возле Осло и требовали выкуп в криптовалюте.

Сейчас следствие склоняется к тому, что версия с похищением и вымогательством – это спланированный обман.

Ранее УНИАН сообщал, что Энн-Элизабет Хаген пропала из собственного дома в пригороде Осло.