В небе над Румынией появится радиолокационный самолет НАТО: в чем причина

Это шаг для усиления безопасности страны из-за недавних инцидентов с российскими дронами.

НАТО усиливает контроль воздушного пространства Румынии из-за военной активности РФ. Следовательно, теперь воздушное пространство страны дополнительно будет контролировать радиолокационный самолет AWACS.

Как сообщает пресс-служба НАТО, этот шаг усилит способность Румынии реагировать на "усиление воздушной активности вблизи ее границы".

"Полеты будут осуществляться исключительно над территорией Альянса с авиабазы Превеза в Греции и главной базы AWACS НАТО в Гайленкирхене, Германия", - говорится в сообщении.

Российские беспилотники на территории Румынии - что известно

Как писал УНИАН, в начале сентября в Румынии нашли обломки российского дрона. Отмечается, что россияне атаковали гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины, поэтому на территории страны и нашли обломки вражеского БпЛА.

В то же время бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко объяснил, почему Польша и Румыния не сбивают российские БПЛА. По его словам, причина в том, что Путин понимает только язык силы, однако Запад не может его продемонстрировать.

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