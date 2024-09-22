Также в Румынии призвали НАТО отреагировать на недавние случаи с падением БпЛА на территории страны.

Румыния проводит стратегические шаги для того, чтобы укреплять свою оборону в условиях продолжающейся российско-украинской войны, ускоряя закупку боеприпасов и призывая НАТО отреагировать на вторжение РФ в воздушное пространство страны. В частности Высший совет национальной Румынии заявил, что агрессивные действия России в регионе заставили страну переоценить и скорректировать свои силы по военным закупкам для укрепления своей обороноспособности, сообщает Euractiv.

Также члены Совета обсудили План развития румынской армии на 2025-2034 годы. В ведомстве отметили необходимость для страны развивать свой внутренний промышленный потенциал по производству современной военной техники как для вооруженных сил мирного времени, так и для поддержания в рабочем состоянии имеющейся техники, защиты критически важных интересов безопасности и обеспечения безопасности цепи поставок.

В Совете отметили и на "производстве и разработке нового оборудования для усиления военного потенциала во время кризисов или в военное время".

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Кроме того, на заседании были рассмотрены последние события агрессии РФ, а именно недавние эскалации, которые являются "вопиющими нарушениями международного права".

"Было оценено их влияние на региональную безопасность в Черном море, что имеет значительные последствия как для Европы, так и для евроатлантического региона. Были обсуждены дополнительные меры сдерживания и контрмеры для реализации на национальном уровне и при поддержке союзников по НАТО", - говорится в заявлении.

По информации Business Insider, такое заседание состоялось тогда, когда министр обороны Румынии Анджел Тилвар призвал НАТО к "решительному, скоординированному" ответу на вторжение российских ракет и беспилотников в воздушное пространство страны.

"Страны В9 глубоко обеспокоены неоднократными вторжениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство НАТО в Польше, Румынии, Латвии, а также эскалацией напряженности на восточном фланге НАТО. Именно поэтому необходим мощный, скоординированный ответ на уровне Альянса, а также скорейшее введение ротационной модели противовоздушной обороны и интегрированной противоракетной обороны", - подчеркнул он.

В издании напомнили, что группа B9 или Бухарестская девятка была создана после аннексии Крыма Россией в 2014 году. В нее входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Российские беспилотники на территории Румынии - что известно

Как писал УНИАН, в начале сентября в Румынии нашли обломки российского дрона. Отмечается, что россияне атаковали гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины, поэтому на территории страны и нашли обломки вражеского БпЛА.

В то же время бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко объяснил, почему Польша и Румыния не сбивают российские БПЛА. По его словам, причина в том, что Путин понимает только язык силы, однако Запад не может его продемонстрировать.

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