В альянсе подчеркнули, что неспровоцированная война России против Украины стала началом новой эпохи глобальной безопасности и является большей, чем сама Украина.

НАТО не изменит военную поддержку Украины с наступлением зимы.

Об этом глава Военного комитета Североатлантического Альянса адмирал Роб Бауэр сказал на конференции Военного комитета НАТО в субботу, 17 сентября.

"Чрезвычайная смелость украинских вооруженных сил и украинского народа снова и снова будет брать верх над оппонентом. Союзники НАТО будут поддерживать их столько, сколько необходимо. Приближается зима, но наша поддержка останется несокрушимой", – подчеркнул он.

Видео дня

По словам Бауэра, неспровоцированная война России против Украины стала началом новой эпохи глобальной безопасности и является большей, чем сама Украина.

"Нападению подвергся весь международный порядок, основанный на правилах. Это, а также террористические группировки, которые используют асимметричные средства ведения войны и создают глобальные и локальные кризисы, а также Китай, который массово наращивает военные усилия и прибегает к опасной риторики, – все это довлеет над нами", – отметил он.

Глава Военного комитета добавил, что перед НАТО стоит "священное задание защищать миллиард граждан, которые живут на его территории, всегда планировать и думать наперед", а также быть готовыми к неожиданному.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО собирает зимнюю форму для ВСУ, но сталкивается с проблемами

Вас также могут заинтересовать новости: