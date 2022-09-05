К сборам помощи присоединились США, Канада, Швеция и Финляндия.

За несколько недель странам НАТО удалось собрать половину зимней одежды и снаряжения для военных, о которых попросила Украина.

Как сообщает Spiegel, еще в июле министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генсекретарь НАТО Йенсу Столтенбергу.

Он направил запрос с просьбой предоставить зимнюю одежду (форма и зимняя обувь) и зимние палатки для 200 000 солдат ВСУ.

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По состоянию на начало сентября около половины запрошенного удалось собрать совместными усилиями.

Как журналистам сообщили в НАТО, за несколько недель после запроса США, Канада, Швеция и Финляндия уже пообещали поставки.

"Согласно первым сообщениям, добрых 50 процентов потребностей, упомянутых Украиной, могут быть покрыты", – отметили в Альянсе.

Германия также планирует присоединиться к сбору.

"Что касается зимнего снаряжения (как одежда, материалы для полевых лагерей и продукты питания), Германия может сделать важный вклад в поддержку обороны Украины в приближающуюся зиму". – заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

В то же время НАТО сталкивается с определенными трудностями, поскольку в большинстве стран запасы зимнего снаряжения зарезервированы для национального потребления.

НАТО предложила восполнить переданные странами запасы из имеющегося трастового фонда в размере около 40 миллионов долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Дания Эппе Кофодом. По итогам встречи глава МИД заявил, что Дания передаст для ВСУ зимнюю форму и одежду.

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