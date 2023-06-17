Дипломат добавил, что "аналитики прошлой осенью не ждали украинский успех в Харьковской и Херсонской областях", но ВСУ всегда делают больше, чем кто-либо ожидает.

Профессор Стэнфордского университета и бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что администрация Джо Байдена и другие западные страны-члены НАТО не услышали его предложений, которые бы позволили закончить войну в Украине в этом году.

Об этом он сказал в интервью "Донбасс Реалии". "Я хотел, чтобы все оружие, которое обеспечило бы победу, было уже отправлено. Они решили иначе. Это их решение, не мое", - пояснил он свою позицию.

Дипломат добавил, что "аналитики прошлой осенью не ждали украинский успех в Харьковской и Херсонской областях". "Не знаю, что будет дальше, но считаю, что украинцы все время делали больше, чем мы от них ожидали", - подчеркнул Макфол.

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Также он отметил, что не знает сколько еще на самом деле продлится война, но отметил, что российский президент Владимир Путин считает, что время играет на него. Дипломат выразил мнение, что Путин тянет время до выборов президента в США, а потом сможет выиграть войну.

"Я не уверен, что такая стратегия будет успешной, потому что чем дольше длится эта ужасная война, тем больше нового западного оружия будут получать украинские военные. Сегодня, например, нет F-16 в Украине, а через год они будут. Сегодня нет танков Abrams, а через год они будут. И я надеюсь, что через год также будет ATACMS", - отметил дипломат.

Макфол сказал, что сейчас в США продолжается дискуссия, давать или нет ATACMS Украине. "Я думаю, что в конце концов они будут. Украинцы получат ATACMS", - выразил уверенность дипломат и добавил, что чем дольше длится эта война, тем больше западного вооружения получает Украина, тем больше модернизируются ВСУ.

Когда закончится война: прогнозы

Весной глава ГУР Кирилл Буданов неоднократно говорил, что до конца лета этого года ВСУ выйдут на границы 1991 года и война закончится. При этом в СНБО не берутся прогнозировать точные сроки окончания войны. Тогда же министр обороны Алексей Резников заявил, что война в Украине может закончиться уже в этом году.

А 13 июня Резников заявил, что сейчас, когда украинское контрнаступление набирает обороты, война почти дошла до середины.

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