Пока неизвестны сроки выполнения будущих условий.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО не называли, какие условия должен выполнить Украина для вступления в Альянс. Кроме того, даже неизвестно, кто их должен сформулировать.

"Неизвестно. Нет. Вот в этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?", - рассказал он в интервью "Радио Свобода".

По словам министра, наиболее консервативно настроены были США и Германия. Однако, поскольку эти страны оказали больше всего помощи Украине, их сложно критиковать.

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"Но, зная много нюансов из того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную роль, решающую роль в том, чтобы слово "приглашение" вообще появилось в тексте. Не в той формулировке, которая нас удовлетворяет, но в принципе. И Германия тоже, в конце концов, не сопротивлялась этому. Поэтому мир немножко сложнее, чем просто черное и белое", - добавил Кулеба.

По его мнению, если бы страны-члены не смотрели на вступление Украины в НАТО через призму позицию РФ, то "формулировка была бы сегодня другой".

Саммит НАТО в Вильнюсе - последние новости

11 июля стартовал двухдневный саммит НАТО. Президент Владимир Зеленский получил сигнал о наличие условий даже для получения приглашения в Альянс.

В парламенте Эстонии смущены тем, что такая позиция блока может послужить неверным сигналом для РФ.

Сегодня Зеленский поделился, какие три приоритетных вопроса планирует нарушить на саммите.

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