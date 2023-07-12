Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО не называли, какие условия должен выполнить Украина для вступления в Альянс. Кроме того, даже неизвестно, кто их должен сформулировать.
"Неизвестно. Нет. Вот в этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?", - рассказал он в интервью "Радио Свобода".
По словам министра, наиболее консервативно настроены были США и Германия. Однако, поскольку эти страны оказали больше всего помощи Украине, их сложно критиковать.
"Но, зная много нюансов из того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную роль, решающую роль в том, чтобы слово "приглашение" вообще появилось в тексте. Не в той формулировке, которая нас удовлетворяет, но в принципе. И Германия тоже, в конце концов, не сопротивлялась этому. Поэтому мир немножко сложнее, чем просто черное и белое", - добавил Кулеба.
По его мнению, если бы страны-члены не смотрели на вступление Украины в НАТО через призму позицию РФ, то "формулировка была бы сегодня другой".
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