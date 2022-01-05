По данным СМИ, в центре российской столицы выставили дополнительные наряды полиции, автозаки и автобусы с полицейским подкреплением.

Московские правоохранители задержали несколько человек, вышедших на улицы в поддержку участников протестов в Казахстане.

Как пишет BBC со ссылкой на сообщения российских СМИ и Telegram-каналов, силовикам было отдано распоряжение останавливать всех, кто будет демонстрировать солидарность с казахами и иметь при себе национальные флаги или иную символику Казахстана.

При этом в центре Москвы были выставлены дополнительные наряды полиции, автозаки и автобусы с полицейским подкреплением.

Российский негосударственный правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо" сообщал, что в Москве 5 января полицейские задержали активиста Антона Мальгаждарова из-за одиночного пикета у посольства Казахстана. Мужчина выходил с плакатом "ШАЛ КЕТ", что в переводе с казахского означает "Старик, уходи".

Читайте такжеВ Казахстане чрезвычайное положение ввели по всей странеЗатем в соцсетях Революционной Рабочей Партии появилось сообщение, что около посольства Казахстана полицейские задержали шестерых активистов партии из-за пикетов солидарности с бастующими в Казахстане. Активисты вышли на пикеты с плакатами "Что Актау, что Москва - лишь борьба дает права" и "Вся власть рабочим".

По данным проекта, всех семерых доставили в ОВД Басманного района. Вечером 5 января появилась информация, что всех отпустили, взяв обязательство о явке в полицию, а на активиста, устроившего одиночный пикет, составили протокол по статье о небрежном хранении паспорта.

Протесты в Казахстане: что происходит

В Казахстане со 2 января проходят акции протеста из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требовали отставки президента, правительства и выступали против коррупции. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим, были задержаны сотни людей.

Читайте такжеВ ходе беспорядков в Казахстане погибли 8 силовиков: как сейчас выглядит Алматы (видео)Президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января было введено чрезвычайное положение. Затем его ввели по всей стране.

5 января Токаев выступил с обращением к народу и заявил, что намерен действовать "максимально жестко". Нурсултан Назарбаев перестал быть председателем Совета Безопасности Казахстана.

Токаев также поддержал предложение о введении войск Организации Договора о коллективной безопасности в страну.

В Алматы стартовала антитеррористическая спецоперация.

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