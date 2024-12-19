Этот инцидент является первым случаем, когда высокопоставленный военный был убит так далеко от зоны боевых действий.

Украинские спецслужбы совершили дерзкое убийство российского генерала Игоря Кириллова в Москве, продемонстрировав высокий уровень подготовки и технологической изобретательности. Однако этот успех имеет ограниченное значение для общей ситуации на фронте, пишет The New York Times.

"Я думаю, что есть психологическое воздействие, которое говорит элитам, что мы можем найти вас, где бы вы ни были, и вы не в безопасности", - отметил бывший сотрудник ЦРУ Дуглас Лондон. Но он подчеркнул, что это не окажет существенного влияния на военные возможности России.

На поле боя ситуация для Украины остается сложной. Российские войска приближаются к ключевым городам в Донецкой области, что заставило власти начать эвакуацию более 300 000 жителей региона.

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"Бомба, которая убила генерала Кириллова, показала подобный уровень изобретательности. Он был прикреплен к скутеру возле жилого дома и взорван дистанционно, когда генерал вышел из здания", - говорится в описании операции.

Этот инцидент является первым случаем, когда высокопоставленный военный был убит так далеко от зоны боевых действий.

Украина активно использует асимметричные методы ведения войны, в частности целенаправленные убийства и диверсионные операции. По словам экспертов, это "стратегия необходимости", ведь Украина имеет ограниченные ресурсы по сравнению с Россией. Однако такие действия вызывают споры даже среди союзников Киева.

"Украинцы видят здесь возможность," - заявил бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф. "Они пытаются разжечь российскую элиту, чтобы заставить Путина заключить сделку. Я считаю, что это ошибочная стратегия."

Администрация Байдена пыталась ограничить такие операции из-за зависимости Украины от американской помощи, но результаты были незначительными. Если администрация Трампа сократит поддержку, украинские спецслужбы могут активизировать асимметричные операции, видя в них один из немногих способов продолжения сопротивления.

Однако, даже среди украинских военных есть скептицизм относительно эффективности таких действий. Один из старших офицеров спецназа анонимно отметил, что подобные операции имеют "нулевое" стратегическое и тактическое влияние. Он также считает, что Россия будет требовать прекращения таких атак как часть условий для возможного мирного урегулирования.

Ликвидация Кириллова - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня утром стало известно, что в результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Впоследствии источники УНИАН заявили, что Кириллова ликвидировала Служба безопасности Украины. Самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба "двухсотые".

"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", - сообщил информированный источник в СБУ.

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