Его подразделение совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района.

В пятницу, 3 января, в населенном пункте Шуя Ивановской области России произошел взрыв, в эпицентре которого оказался командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады Первой танковой армии Первой танковой армии Западного военного округа ВС РФ (в/ч 03333) капитан Константин Нагайко.

Как сообщили в ГУР Министерства обороны Украины, он находился на дежурстве в своей воинской части, а теперь - при смерти.

Отмечается, что у Нагайко множественные обломочные поражения фактически всех органов, в том числе мозга. Ему сделали трепанацию черепа.

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"Капитан Нагайко родился 6 ноября 1995 года в городе Свободный Амурской области России. Окончил Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения и Михайловскую военную артиллерийскую академию. Непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

В частности, как проинформировали в ГУР, подразделение Нагайка совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района, когда 5 октября 2023 года был нанесен ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибло 59 гражданских украинцев, среди них - восьмилетний мальчик.

"В российской 112-й ракетной бригаде ходят подавленные слухи, что шансов у 29-летнего российского убийцы Нагайка почти нет. Его состояние - критическое", - отметили в разведке.

Ликвидация российского генерала Кириллова

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в Москве утром 17 декабря погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его ликвидировала Служба безопасности Украины.

Самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве.

"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", - сообщил УНИАН информированный источник в СБУ.

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