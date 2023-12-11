В столице РФ силовики всполошились якобы из-за того, что в "гнезде" пропагандистов увидели карту с флагом Украины.

В столице РФ Москве произошла "страшная диверсия" - сотрудник одного из офисных центров якобы увидел в окне здания радиовещательной компании РТРС (находится по адресу ул. Академика Королева, 13) карту, на который был украинский флаг, из-за этого силовиков подняли на ноги, но их так и не впустили в здание вещателя.

Российским силовикам в РТРС указали на дверь, сославшись на то, что это режимный объект, на территорию которого нельзя впускать посторонних, сообщает "ВЧК-ОГПУ" в Telegram. "…Зоркий 49-летний работник одного из офисных центров по имени Андрей, стоящих напротив штаб-квартиры офиса РТРС, разглядел в окне здания карту с флагом Украины. Мужчина сообщил о своем видении в полицию. На место тут же прибыл наряд ответственных сотрудников полиции", - отмечается в сообщении.

По его данным, среди силовиков, в частности, был местный начальник отдела уголовного розыска, однако никого из них в телецентр не впустили. Канал отметил, что силовики направили запрос в подразделение, которое курирует охрану радиовещательной компании, и начальство ожидает доклад о "диверсии".

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7 декабря стало известно, что в российской столице произошел мощный пожар на заводе, который помогает оборонке страны-агрессора.

В Москве горел "Электрозавод", в сети сообщили, что из одного здания предприятия валил густой черный дым. Позже появиласт информация, что огонь охватил площадь 50 квадратных метров. В России утверждали, что быстро справились с возгоранием, и якобы никто даже не пострадал.

Справка УНИАН. РТРС - это российская телевизионная и радиовещательная сеть - госкомпания, которая является оператор эфирной теле- и радиопередающей сети РФ. Стоит отметить, что пропаганда, которую распространяют в России, является одним из элементов войны страны против украинцев.

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