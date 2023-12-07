По предварительным сведениям, в результате мощного пожара в столице России никто не пострадал.

В центре Москвы произошел мощный пожар - загорелся "Электрозавод", из одного здания предприятия шел густой черный дым.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности, пишет Mash в Telegram. По его сведениям, возгорание началось на первом этаже лакокрасочного цеха, расположенного на заводе по изготовлению железобетонных изделий и металлических конструкций.

На канале отмечается, что огонь охватил площадь 50 квадратных метров. Потом появилась информация, что пожар на ул. Электрозаводской (Преображенский район города) локализовали именно на этой площади, и было ликвидировано открытое горение.

Утверждается, что в производственном здании никого не было во время пожара, и обошлось без пострадавших.

Стоит добавить, что "Электрозавод" производит разное электротехническое оборудование, в частности, для российского оборонного комплекса.

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После того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, в Москве уже не раз происходили серьезные пожары на разных объектах.

В частности, 3 декабря сообщалось, что горел завод специализированных автомобилей. Журналисты узнали, что площадь возгорания составляла 1 000 квадратных метров. По сведениям очевидцев, внутри завода прогремели взрывы. Кроме того, стало известно, что часть кровли здания обвалилась.

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