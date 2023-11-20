У начальника вражеской секретной воинской части остался младший брат, который известен своими протестными настроениями, выяснили журналисты.

В Москве в здании академии Генштаба вооруженных сил РФ нашли мертвым молодого начальника секретной воинской части №26000 - 28-летнего Ивана Стучилина.

Инцидент произошел в пятницу, 17 ноября, странную смерть расследуют, сообщает ВЧК-ОГПУ в Telegram, ссылаясь на информацию источника. По предварительным сведениям, Стучилин повесился на лестнице, которая ведет в гаражное помещение. На канале говорится, что его якобы пытались спасти сослуживцы. Сообщается, что Стучилина пытались реанимировать, но это не дало результата.

"На месте найдена прощальная записка со следующим содержанием: "Товарищи! Прошу никого не винить в этом. Я пытался. Я не смог. Прошу у вас прощения за все (подпись) И. Стучилин". Что пытался и чего не смог прапорщик Иван Стучилин сейчас выясняют следователи 517-го военно-следственного отдела", - говорится в сообщении.

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На канале также отмечается, что у начальника части остался младший брат, который известен протестными настроениями, а также жена и двое детей.

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Ранее в сети сообщили, что на временно захваченной части Херсонской области Украины россияне пытались обмануть бойцов Вооруженных сил Украины, но у них это не получилось, - враги стали для наших воинов живой мишенью.

Журналисты выяснили, что российское командование решило использовать свою живую силу для "отвлекающего маневра", и из-за этого РФ потеряла 76 военнослужащих.

Стоит подчеркнуть, что за время полномасштабной войны против украинцев Россия уже понесла колоссальные потери. Общие потери РФ на 20 ноября 2023 года приблизительно составляют 319 тысяч 210 захватчиков.

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