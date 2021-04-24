Эксперты подсчитали, что глобальная экономика потеряет 9,2 трлн долларов, если бедные страны не обеспечить вакцинами.

В мире из более чем 950 млн введенных вакцин от коронавируса лишь 0,3% были сделаны в странах с низким уровнем дохода.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед заявила, что в мире появился «вакцинный национализм».

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«C тех пор, как первую партию (вакцин) получили в феврале в Гане, это удивительное партнерство позволило через механизм COVAX доставить 40 млн доз вакцин в 118 стран мира. В страны с низким и средним уровнем дохода доставлены миллионы препаратов и комплектов для диагностики. Но трудности не преодолены. Вакцинный национализм тормозит поставки прививок самым бедным и уязвимым (членам общества)», – сказала Мохаммед.

При этом, как отметил специальный посланник по ACT-Accelerator Карл Билдт, попытки «потянуть одеяло на себя» подрывают общие усилия по борьбе с пандемией: новые штаммы становятся угрозой для жителей любой страны, даже если 100% ее населения вакцинировано.

Платформа ACT Accelerator –механизм, позволяющий на глобальном уровне ускорить разработку средств для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, в бюджете альянса на текущий год не хватает 19 млрд долларов.

ACT-Accelerator объединил большое число стран и открыл огромные рынки, что позволило максимально снизить стоимость вакцины и экспресс-тестов, а также распределить их на справедливой основе. Это только первый этап мер, направленных на то, чтобы взять пандемию под контроль. Сегодня, как отмечают в ВОЗ, необходимо совершенствовать эти и другие инструменты и сделать так, чтобы они были доступны каждому.

Добиться этой цели крайне непросто все из-за того же «вакцинного национализма» – так емко в ООН назвали нежелание некоторых стран делиться излишками вакцин и их стремление заключить двусторонние сделки с фармацевтическими компаниями.

Например, из 950 млн уже введенных вакцин от коронавируса лишь 0,3% были сделаны в странах с низким уровнем дохода. В богатых странах проводят в 70 раз больше тестов, чем в бедных, а во многих государствах не хватает кислорода.

В результате мобилизации общественных, частных и других источников финансирования в короткие сроки удалось собрать 14,1 млрд долларов на партнерство в рамках ACT-Accelerator, однако масштабы операций слишком велики – не хватает еще 19 млрд долларов.

Экономисты подсчитали, что, если не обеспечить бедные страны вакцинами, глобальная экономика потеряет 9,2 трлн долларов. А вот вакцинация всех жителей планеты обойдется в сумму, составляющую менее 1% от объема пакетов по стимулированию экономики, которые были приняты для устранения последствий кризиса.

Главный научный сотрудник ВОЗ Суми Сваминатан сообщила, что в разработку вакцин вложено около 20 млрд долларов – эти средства позволили добиться успеха в столь короткие сроки, а поиск эффективных методов лечения и разработка антивирусных препаратов не привлекли инвесторов. По ее словам, в начале пандемии время ушло на попытки применения уже имеющихся препаратов, но эти испытания оказались в основном неудачны.

Вакцинация от коронавируса

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Автор: Виктория Токарева