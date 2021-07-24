Малюська назвал этот иск "повтором мифов, которые Россия транслирует на своем телевидении".

Рассмотрение межгосударственной жалобы России в Европейский суд по правам человека против Украины займет годы.

Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы оцениваем, что рассмотрение жалобы Российской Федерации займет годы. Это полностью бесперспективная история, потому что она содержит слабую юридическую аргументацию", - заявил он.

Малюська назвал этот иск "повтором мифов, которые Россия транслирует на своем телевидении".

Иск РФ против Украины в ЕСПЧ

Как сообщал УНИАН, 22 июля РФ подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, среди которых "ответственность власти Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми" во время событий на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в рамках проведения АТО.

Кроме того, РФ обвиняет украинские Вооруженные силы в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества в результате обстрелов сопредельной территории РФ; лишении жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти; блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крыма; катастрофе самолета авиакомпании "Малайзийские авиалинии" в результате незакрытия властью Украины воздушного пространства над зоной боевых действий.

В украинском МИД, комментируя иск России в ЕСПЧ, отметили, что он подан исключительно с пропагандистской целью.

Автор: Олег Давыгора