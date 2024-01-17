Глава МИД считает, что от того, кто будет контролировать небо, будет зависеть победитель в войне.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что приоритет Украины в войне на этот год - получить превосходство в воздухе над Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время участия в панельной дискуссии Всемирного экономического форума "На страже объединенного фронта Европы" с участием президентов Польши Анджея Дуды и Венгрии Катлин Новак.

"В 2024 году, конечно, приоритет - это сбросить Россию с воздуха. Ибо тот, кто контролирует воздушное пространство, определит, как и когда завершится война. И это потребует предоставления Украине самолетов", - подчеркнул Кулеба.

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В то же время, глава МИД отметил, что передача Украине истребителей F-16 уже "на стадии реализации".

Также министр добавил, что с целью победы Украины в войне в дополнение к самолетам надо предоставить дальнобойные ракеты, дроны и системы радиоэлектронной борьбы.

Он отметил, что Украина значительно нарастила производство дронов.

"Если все это будет поступать - мы продолжим побеждать и продолжим освобождать (территории)", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина воюет с мощным врагом, который не спит.

F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 многоцелевых истребителей F-16. Всего Украина должна получить 42 истребителя F-16 от Нидерландов.

6 января представитель Министерства обороны Дании через датские СМИ распространил заявление о том, что передача первых шести истребителей F-16 Украине со стороны Дании состоится не ранее второго квартала 2024 года. Утверждается, что изначально эти самолеты планировали передать еще до Нового года.

В Минобороны Дании утверждают, что именно Украина все еще не выполнила ряд условий для того, чтобы украинские ВВС могли полноценно использовать эти истребители. Однако какие именно условия не выполнила Украина-не уточняется.

Обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 уже начались.

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